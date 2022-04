31 evenementen én een vrijmarkt: dit is hoe Koningsdag eruit gaat zien in Utrecht

Éindelijk mag ze weer: de 76-jarige Teun Peters de Jong uit Ondiep. Al sinds haar veertigste staat ze ieder jaar op haar ‘vaste plekkie’ op de vrijmarkt, bij café Weerdzicht in Utrecht. Behalve de afgelopen twee jaar dan. Peters de Jong baalde als een stekker: ze haakt het hele jaar door om haar zelfgemaakte Oranjemutsjes te verkopen op de vrijmarkt, maar dat feest zag ze tijdens corona in het water vallen.



Nu is het weer zover - en dat is hoog tijd ook. ,,De hele kelder ligt vol met spullen”, grapt Peters de Jong. ,,Ik heb nog meer mutsen gebreid, vesten gemaakt, een jurkje, haarbanden, van alles eigenlijk. Ik heb dit jaar, denk ik, wel honderd mutsen om te verkopen op de vrijmarkt. Natuurlijk wel allemaal oranje.’’



Samen met haar zus gaat Peters de Jong op Koningsnacht plichtsgetrouw op de scootmobiel richting café Weerdzicht, bepakt en bezakt met haar zelfgemaakte spullen. ,,Ik vind het zo héérlijk dat het weer kan, ik heb er echt zin in. Ik doe het niet voor het geld hoor, dit is echt een hobby van me.”