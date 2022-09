400 toekomstige bewoners dolblij: woningbouw Lopik-Oost na 5 jaar écht begonnen

,,Ik sprong een gat in de lucht toen ik hoorde dat we toch in aanmerking kwamen voor een woning’’, zegt toekomstig bewoner Biedjma Chhatta (57). ,,Wij waren in eerste instantie uitgeloot. Maar omdat er een koper afviel, kwamen wij toch in aanmerking. We zouden al naar een andere woning gaan kijken, maar deze is beter, met een garage.’’

Helemaal naar de zin is de twee-onder-een-kapwoning van Chhatta en haar echtgenoot Vishnoe (62): ruim en levensloopbestendig. Daar waren ze naar op zoek toen Vishnoe drie jaar geleden de diagnose kanker kreeg, waardoor hij moeilijker ging lopen. Ze wonen nu in een rijwoning aan de Wagenmaker.

,,Dit wordt ons laatste huis’’, zegt Biedjma. ,,We kijken straks uit op seniorenwoningen, maar we hoeven niet door te stromen, want in dit huis krijgen we ook alles.’’

Gestegen materiaal- en energiekosten

,,Deze woningen zijn keihard nodig voor de leefbaarheid in Lopik’’, aldus wethouder Jan Vente. ,,Dit is van belang voor de verenigingen, de kerken, de voorzieningen. We hopen dat met deze nieuwe wijk veel doorstroming elders in Lopik plaatsvindt door mensen die huizen achterlaten. Het bouwen in het Groene Hart staat onder druk, want er zijn veel woningen nodig, maar we willen het ook groen en leefbaar houden. En tegelijkertijd willen we vitale kernen.’’

Directeur Wim Timmer ontkracht geruchten dat zijn bouwbedrijf Riz Bouw problemen zou hebben door de gestegen materiaal- en energiekosten. ,,Daar is gelukkig geen sprake van. We hebben flinke reserves opgebouwd in de goede tijden. Alle benodigde materialen zijn lang geleden besteld.’’

