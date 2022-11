46 jaar geleden werd ze dood gevonden, nu wordt het Heulmeisje herdacht: ‘Dat verdient ze’

Het mysterieuze ‘Heulmeisje’ is vrijdagavond 11 november op mooie wijze herdacht bij haar graf op de Algemene Begraafplaats in Maarn. Er werden kaarsen ontstoken en mensen stonden stil bij het meisje wiens identiteit nog steeds niet bekend is.

Het is alweer 46 jaar geleden dat in het bos bij Maarsbergen een roerloos kind wordt gevonden. Lang weet niemand wie het is. Tot het jaar 1987. De politie stelt vast dat het gevonden Heulmeisje de vermiste Monique is, die in 1975 op 16-jarige leeftijd uit De Bilt verdween.

De puzzelstukjes lijken in één te vallen, maar dan neemt de zaak in 2006 een bizarre wending: Monique leeft. Ze is destijds vertrokken naar de Verenigde Staten en laat, tot grote shock van haar familie, iets van zich horen wanneer haar zus jarig is. Wéér is niet duidelijk wie dat overleden meisje bij de parkeerplaats in Maarsbergen echt was.

Lichtjesdag

De vinder, de toen 7-jarige Melissa van de Waerdt, denkt daarom nog iedere dag aan het kind dat zij roerloos aantrof, maar er is volgens haar een hele generatie mensen die het verhaal van het Heulmeisje niet kent. Daarom riep ze mensen op om op 11 november naar het graf van het Heulmeisje in Maarn te komen.

,,Dat is lichtjesdag, de dag waarop we een kaarsje voor haar kunnen laten branden. Het mooist zou zijn om dat met zoveel mogelijk mensen samen te doen. Dit kind, dat érgens nog familie moet hebben, dat in haar eentje ver van huis werd gevonden, moet herdacht worden. Dat verdient ze.

Signaal ‘aan Duitsland’

Met haar oproep hoopt ze tegelijkertijd een signaal te geven ‘aan Duitsland’, om ook daar weer actief onderzoek te doen naar de identiteit van het Heulmeisje. ,,We hebben de gouden sleutel, haar dna, in handen. Nu het slot nog.’’

