500 fanaten trekken naar Utrecht voor NK Risk: ‘Kan er heel competitief aan toe gaan’

Na Rotterdam, Delft en Amsterdam strijken jullie nu neer in Utrecht. Waarom? ,,Eén van de organisatoren at bij Karma Kebab en zag dat er een heel gaaf depot was, waar het restaurant de catering voor doet. Daarnaast past Karma Kebab, met zijn plantaardige keuken, goed bij veel van onze deelnemers. Dat zijn vaak studenten van 20 tot 35 jaar. Al spelen er ook oudere mensen mee. Mijn vader en de vader van een vriend komen bijvoorbeeld al jaren.”

Hoor je bij de winnaars en win je de tweede ronde ook dan kom je in de finale. Die wordt gespeeld aan een speciale tafel, die we zelf hebben laten ontwerpen. Meestal kijkt zo’n 70 man mee. De finale duurt van 20.30 uur en duurt maximaal tot 23.00 uur. We fluiten altijd af als een potje langer dan 2 of 2,5 uur duurt.”