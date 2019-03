50Plus ontbreekt; 24.500 nieuwe kieslijsten voor inwoners van Utrechtse Heuvelrug

Richard Postma, een kandidaat voor 50Plus en inwoner van Driebergen, ontdekte de fout en lichtte het partijbestuur in. Joop Mays, vice-voorzitter van 50Plus, noemt de fout heel vervelend. ,,Ik heb contact gehad met dijkgraaf Patrick Poelman van Stichtse Rijnlanden en die heeft zijn spijt betuigd dat het gebeurd is. Het is natuurlijk wel vervelend. Deze informatiefolder is bedoeld om inwoners te informeren over de kandidaten voor de verkiezingen.”

Mays ziet ook wel iets positiefs in het ontbreken van de fout. ,,Het is vervelend dat 50Plus nu even buiten beeld is, maar nu komt wel het accent op de partij te liggen. Dat kan in ons voordeel zijn.”

Lijsttrekker is Rob van den Hoek uit Driebergen. Hij staat ook op de lijst voor de Provinciale Staten (op nummer zes). Postma staat voor het waterschap op een zesde en voor de Provinciale Staten op een vierde plek.

Niet jij-bakken

De gemeente is verplicht de kandidatenlijsten voor 18 maart onder de inwoners te verspreiden. Burgemeester Frits Naafs heeft toegezegd dat de formulieren komende dinsdag bij alle bewoners in de brievenbus zit.