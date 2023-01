64 verwaarloosde schapen weggehaald bij omstreden handelaar: ‘Ik heb erbij staan janken’

Bedreigin­gen, intimida­ties en vernielin­gen: criminali­teit in Driebergse wijk blijft hoofdpijn­dos­sier

Burgemeester Frits Naafs wil hard optreden tegen bedreigingen, intimidaties en vernielingen in de wijk Groenhoek in Driebergen. Hij ziet dat jongeren steeds vaker in de zware criminaliteit belanden en er bestaat angst om te praten of incidenten te melden.

