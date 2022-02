65 gevangen in quarantaine vanwege corona-uitbraak in vrouwengevangenis: ‘Uurtje luchten per dag’

Zwaar drugsver­slaaf­de vader (44) jaagt ex en kinderen stuipen op het lijf: ‘Hij sliep soms bij ons in de tuin’

Maandenlang stond de 44-jarige Emad C. regelmatig ineens op de stoep bij zijn ex-vriendin en hun kinderen in Nieuwegein. Bonzend, schreeuwend, soms liep hij naar binnen, en een enkele keer vond zijn ex hem slapend bij haar in de achtertuin. Veel kan hij zich er zelf niet van herinneren. ,,Ik gebruikte zwaar in die periode.”

