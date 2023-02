7 x deze leuke dingen doe je dit weekend in Utrecht

indebuurt.nlNa een drukke werkweek verlang je al snel naar het weekend: lekker eropuit en leuke dingen doen. Er is de komende dagen van alles te beleven in Utrecht. Van de motorbeurs tot Utrechtse feestjes. Veel plezier!

Terug Naar Toen

Ga terug in de tijd en blèr mee op hits van Britney Spears en de Backstreet Boys. Vrijdag 24 februari kan het in De Helling bij het feestje Terug Naar Toen. Zak, schuur en schuifel tussen 23.30 en 4.00 uur. Een kaartje kost 14,50 euro per persoon of koop een groepsticket van 72,50 euro voor vijf personen.

MOTORbeurs

Motormuizen opgelet! In de Jaarbeurs is tot en met zondag 26 februari de MOTORbeurs. Alles wat je wil weten of nodig hebt voor jouw motor(hobby) vind je hier. Een dagticket is 18 euro, een avondticket 13 euro en koop je hier. Je bezoekt de beurs op donderdag en vrijdag tussen 10.00 en 22.00 uur en zaterdag en zondag tussen 10.00 en 18.00 uur.

Ouwe Dikke live in de middag

Liefhebber van livemuziek? Bij Ouwe Dikke Dries treden zondag 26 februari verschillende artiesten op, zoals Martin van Doorn. Verzamel vrienden en familie en heb een gezellige Hollandse middag in de kroeg. De tijden zijn van 16.00 tot 20.00 uur. Let op: de leeftijdsgrens is vanaf 18 jaar.

Rondleiding in Molen de Ster

Elke zaterdag tussen 13.00 en 16.00 uur krijg je een rondleiding in Molen de Ster in Lombok. Enthousiaste vrijwilligers leggen je precies uit hoe de molen werkt. Als de wind het toelaat, is er ook een zaagdemonstratie. De rondleidingen zijn vrijblijvend en zo lang of kort als je zelf wil. Je kunt na afloop een bijdrage doen in de molenaarspot.

Utrecht International Comedy Festival 2023

Het is weer lachen geblazen, want de twaalfde editie van het Utrecht International Comedy Festival (UICF) vindt plaats van 22 februari tot en met 4 maart. Als headliner presenteren ze de tweedaagse Big Binge of Comedy in TivoliVredenburg. In de week daarvoor zet het UICF tientallen hilarische comedyshows op de planken van verschillende locaties in de Domstad. Het volledige programma en tickets (mits nog verkrijgbaar) vind je hier.

Landelijke Sterrenkijkdagen

De deuren van museum en sterrenwacht Sonnenborgh openen 24 en 25 februari voor de Landelijke Sterrenkijkdagen. Utrechters zijn hier welkom van 19.00 tot 23.00 uur. Deskundigen vertellen met liefde over de sterrenhemel en je kijkt zelf door de telescopen. Ook volg je interessante lezingen over het zonnestelsel en exoplaneten. Lees het artikel voor alle informatie.

Volledig scherm Landelijke Sterrenkijkdagen. © Sonnenborgh Museum & Sterrenwacht

Sterrenwijk: een kijk op ’t wijk

Weet jij als rasechte Utrechter alles over Sterrenwijk? In de loop der jaren heeft de volksbuurt een flinke transformatie ondergaan. Die verandering staat centraal in de tentoonstelling Sterrenwijk: een kijk op ’t wijk, die je tot en met 5 maart 2023 bezoekt in het Volksbuurtmuseum aan de Waterstraat 27. De openingstijden zijn van dinsdag tot en met zondag van 11.00 tot 17.00 uur. Een kaartje kost 6 euro en koop je bij de ingang. Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis naar binnen. In dit artikel lees je er meer over.

Volledig scherm Sterrenwijk in 1975. © Het Utrechts Archief

