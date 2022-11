90-jarige man uit Utrecht die voor duizenden euro's opgelicht werd is daders te slim af

Vijf dagen in een glazen container voor het goede doel: het Utrechtse Studenten Corps doet het

Ze leven vijf dagen lang in een glazen huis en maken ondertussen bijna non-stop radio om geld in te zamelen voor een goed doel. Precies, nét als de dj’s die zich jaarlijks laten opsluiten in het Glazen Huis van 3FM. Maar dan in het klein. Zes studenten van het Utrechtsch Studenten Corps zijn vanaf maandag te vinden op Janskerkhof in hun eigen ‘glazen hut’. ,,Dit is toch wel de beloning.”

7 november