90-jarige man uit Utrecht die voor duizenden euro’s opgelicht werd is daders te slim af

Utrecht is helemaal niet zo geëmanci­peerd, blijkt op festival What You See: ‘Het gaat niet de goede kant op’

Als homoseksueel hand-in-hand lopen in Utrecht? Liever niet. Volgens de artistiek directeur van het internationale festival What You See, Vincent Wijlhuizen (47), draaien we langzaam de emancipatie terug. En dus staat het kunstfestival dit jaar in het teken van: ‘My body, my protest’.

7 november