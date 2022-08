900 jaar! Deze negen Utrechters zijn samen net zo oud als de stad: ‘Het voelt echt als thuis’

Ze maakten Utrecht honderd jaar mee. Zagen ’t stadsie groeien van 100.000 inwoners naar ruim 350.000, zagen burgemeesters komen en gaan, en de singel gedempt en weer geopend worden. Ter ere van de 900ste verjaardag van Utrecht, spraken we negen ouderen over hun honderd jaar Utrecht. Lees hier alle verhalen terug.

Mien Wagenveld-De Goeij (100)

,,Vroeger gingen we nog wel eens winkelen. Of een ijsje eten op de Oudegracht met mijn dochtertje en zoontje: een in de wagen en de andere op de autoped. Het waren de jaren vijftig, de stad was veel kleiner. Je deed heel veel lopend. Op een gegeven moment kwam Hoog Catharijne, maar daar had mijn man zo’n hekel aan. Er werd ook heel veel voor afgebroken.”

Volledig scherm Mien Wagensveld-de Goeij (100) © Angeliek de Jonge

Tonny van der Scheur (101)

„Ik weet niet beter dan dat ik gewoon Utrechtse ben. Het voelt echt als thuis.” Lacht: „Ik zou ook niet weten waar ik anders heen zou moeten.”

Volledig scherm Tonny van der Scheur (101) © Angeliek de Jonge

Engelien Berkhof-Tas (102)

,,Ik ben opgegroeid in Wijk C. Daar was het altijd gezellig. Je zorgde voor elkaar, je deelde je laatste snee brood nog met een ander. Het was een fijne buurt waar de mensen dingen gewoon in elkaars gezicht zeiden. Zo zijn Utrechters, hè. Die gooien alles er gelijk uit. Stiekemerds hebbie overal, natuurlijk. Maar een echte Utrechter zegt waar het op staat.’’

Volledig scherm Engelien Berkhof-Tas (102) © Angeliek de Jonge

Hendrika van Barneveld-Keil (101)

,,Toen mijn zoon Bert 6 jaar was zijn we verhuisd naar Oog in Al, de Cervanteslaan. Ja, daar moesten we wel aan wennen. We kwamen uit een gezellige arbeidersbuurt en gingen naar een best bekakte wijk. Er waren weinig kinderen, dus die van mij vonden het eerst niks. Maar ik heb het er goed gehad, ben er tot mijn 95ste blijven wonen. Een jaar geleden ben ik naar zorgcentrum De Geinsche Hof in Nieuwegein verhuisd. Dat vond ik wel een ding, Utrecht verlaten.’’

Volledig scherm Hendrika van Barneveld-Keil (101) © Angeliek de Jonge

Johanna (‘zeg maar An’) Jacoba Kalkhoven (99)

,,Ik heb op veel plekken gewoond, maar de Jan Pieterszoon Coenstraat is echt mijn straatje, daar ligt mijn hart. Toen ik er een paar jaar geleden weg moest, vond ik mezelf maar zielig. Ik heb weken gehuild, ik wilde niet weg uit m’n wijk. Nu ik hier zit, ben ik niet meer zoveel in Utrecht. Heel jammer, want als ik een scootmobiel had, zou ik er nog komen. Ik mis het wel.’’

Volledig scherm Johanna Jacoba Kalkhoven (99) © Angeliek de Jonge

Elly Starrenburg-Appelman (103)

,,Mijn middelbare schooltijd was de mooiste. Ik hoorde altijd bij de besten van de klas en we waren altijd lekker aan het herrie schoppen. Van de nonnen op school mochten we bijvoorbeeld geen korte mouwen en wat hadden we dan gedaan? Allemaal losse mouwen aan onze jurken gezet en dan gingen we die midden op de Oudegracht staan te verwisselen. Alleen om die nonnen een beetje te pesten. De wereld verkennen en kijken hoe ver je gaan kon. Dat vonden we leuk.”

Volledig scherm Elly Starrenburg-Appelman (103) © Mel Boas

Corrie van der Stam (101)

,,We hebben op de Prins Bernhardlaan in Zuilen gewoond, mijn man en ik, en later ook in Elinkwijk. Na zijn militaire dienst is mijn man elektricien geworden en ging hij in de fabriek van Demka werken. Daar kreeg je dan een woning van, hè. Het was een net huisje, maar je was dan ook snel tevreden. Het was een tweekamerappartement, we kregen zelfs een telefoon. In de wijk woonden allemaal mensen die bij Demka en Werkspoor werkten, allemaal jonge mensen zoals wij. Maar ik moet eerlijk zeggen: ik was graag op mezelf.’’

Volledig scherm Corrie van der Stam (101) © Angeliek de Jonge

Joop Alberts (100)

,,Mijn vrouw Ineke wilde als geboren Utrechtse graag in haar stad blijven wonen. Mij maakte het niets uit. Utrecht was een fijne stad en ik voelde me thuis in Tuindorp, een van de betere wijken. De binnenstad? Daar kwam ik wel eens, maar om nou te zeggen dat het daar beter was...’’

Volledig scherm Joop Alberts (100) © Angeliek de jonge DPG Media

Hendrika (Riek) den Boesterd van Renswoude (100)

,,Ik ben geboren in de Dirkje Mariastraat, een zijstraat van de Amsterdamsestraatweg. Die zag er toen héél anders uit. Er waren geen auto’s, wel een tram. Er liepen soms zelfs koeien. Die moesten naar het slachthuis, ik heb er zelfs een zien losbreken. Ja, ik heb veel in Utrecht zien veranderen. Een paar jaar later zijn we verhuisd naar de Doornboomstraat, die straat bestaat nu niet eens meer. Alleen de oude school, die staat er nog.”

Volledig scherm Hendrika (Riek) den Boesterd van Renswoude (100) © Angeliek de Jonge

