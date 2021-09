A12 anderhalve week op slot: ‘Wie niets in Woerden te zoeken heeft, blijf thuis!’

De oproep van Woerdense verkeerswethouder Arjan Noorthoek is duidelijk. Nu de A12 richting Den Haag bij knooppunt Oudenrijn vanaf maandagavond 21.00 uur dicht is, kun je als automobilist de komende negen dagen het best de omleidingsroutes volgen, adviseert Noorthoek. ,,Wie niets in Woerden te zoeken heeft, blijf thuis.”



Hij vreest dat de wegen in en rond zijn gemeente ondanks de inzet van vele verkeersregelaars toch vast komen te staan. ,,Het is de eerste keer dat zo'n project op die manier wordt aangepakt. Het is onbekend hoe het uitpakt. Dat maakt het ook wel spannend.”



Noorthoek heeft er desondanks alle vertrouwen in dat Rijkswaterstaat ingrijpt op plekken waar dat nodig is. ,,Het contact met Rijkswaterstaat is goed. We moeten heel scherp zijn om bij te sturen.”