A2 bij Utrecht weer vrij na ongeval

Grote zorgen om sombere toekomst podia EKKO en De Helling: ‘Er is geen perspec­tief’

9:00 Ooit trad Kensington er op toen de Utrechtse band nog niet beroemd was. De Utrechtse poppodia EKKO en De Helling zijn de bakermat voor jong en onbekend talent. Ze vrezen nu voor hun toekomst. ,,Als er geen steun komt, is de kans heel erg groot dat we in 2021 moeten stoppen.’’