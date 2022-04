A27 richting Utrecht tijdelijk afgesloten voor berging van gekantelde vrachtwagen

Coalitie smeden in Wijk bij Duurstede duurt tot minstens eind mei

Het duurt minstens tot eind mei totdat er in Wijk bij Duurstede een nieuwe coalitie is gesmeed. Zeker is nu alleen de hoofdrol hierin voor Wil Kosterman van SamenWerkt, de nieuwe progressieve combinatie en onbetwiste winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen.

7 april