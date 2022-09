A28 dicht door ongeluk, wachtende mensen voetballen op snelweg

Burgemees­ter Dijksma naar finish Vuelta in Madrid (als ze terug is uit San Francisco)

Haar vliegtuig uit San Francisco is nog niet geland of de Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma kondigt al een volgende vliegreis aan. Zondag is ze in Madrid om de finish van de Ronde van Spanje (Vuelta) bij te wonen.

7 september