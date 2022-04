Aangereden fietser (58) uit Zeist overleden

Het ongeluk gebeurde op de rotonde bij de 1e Hogeweg in Zeist. In eerste instantie werd een traumahelikopter gealarmeerd, maar die is niet meer ter plaatse gekomen. De politie kwam als eerste bij de situatie en heeft samen met omstanders de fietser gestabiliseerd. Vervolgens is de fietser naar het ziekenhuis gebracht. De man was zwaar gewond. De bestuurster van de auto was een vrouw van 56 jaar. De politie doet verder onderzoek naar het ongeval.