Aanhouding bij gevangenis in Nieuwegein: smokkelwaar over muur gegooid en ontdekt

Rond de gevangenis in Nieuwegein is vanmorgen een verdachte aangehouden. Dit gebeurde nadat over de gevangenismuur een pakketje was gegooid, dat bestemd was voor een gevangene die in de cel zit op het complex.

De aanhouding vond plaats nadat de politie een melding kreeg over een verdachte situatie rond de gevangenis aan de Liesbosch in Nieuwegein. Daar bleek iemand een onbekend pakket over de muur te hebben gegooid dat geland was binnen de gevangenismuren en vervolgens te zijn weggerend.

Telefoon verstopt in pakketje

Bij nadere controle bleek in het pakket een telefoon verborgen te zitten, bestemd voor een opgesloten gevangene. Geprobeerd werd om het toestel via deze weg naar binnen te smokkelen, maar dit mislukte vermoedelijk doordat een detectiesysteem van de gevangenis de gooier opmerkte en direct alarm sloeg. Hierdoor kon de politie worden ingeschakeld.

Volledig scherm De PI in Nieuwegein. © DJI

Agenten haastten zich met meerdere auto's en motoren richting de gevangenis en troffen in de omgeving al snel een verdachte aan, die voldeed aan het doorgegeven signalement. Hij is direct aangehouden, bevestigt een politiewoordvoerder. De man is naar een politiebureau gebracht voor verhoor over de zogeheten contrabande, die hij probeerde de gevangenis in te werken.

Flink geïnvesteerd in opsporing smokkelwaar

Afgelopen jaren is door de gevangenis in Nieuwegein veel geïnvesteerd, om smokkelwaar minder eenvoudig binnen de muren terecht te laten komen. Zo is een extra hek geplaatst en is sinds dit jaar een geavanceerd detectiesysteem actief. Niet alleen mensen die proberen om iets over de muur te gooien worden door camera's herkend, ook drones met smokkelwaar vallen al van kilometers afstand op, waardoor het relatief eenvoudig is om deze vroegtijdig te onderscheppen.

