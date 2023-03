Aanleg van ‘doorfietsroute' tussen Utrecht en Amersfoort begint in 2024

Na 13 jaar slopen, bouwen, herrie, stof en veel omrijden is de Catharijne­s­in­gel nu echt klaar

Het was een werk van lange adem, maar de laatste steen is nu gelegd. De herinrichting van de Catharijnesingel in Utrecht is klaar na dertien jaar ‘slopen, bouwen, herrie, stof en veel omrijden’, zoals de gemeente het samenvat.