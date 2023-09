Aannemen, kijken en volleren: Mitch maakt werelddoelpunt in oefenwedstrijd van derdeklasser

Twinkelen­de oogjes en een gulle lach: toch is de kans groot dat Nova (1) het niet overleeft

Om te zoenen is ze, de 1-jarige Nova. Met haar pretoogjes en gulle lach steelt ze de harten van de verpleging. Maar een knuffel is uit den boze: ze zit zo vol chemo dat aanraken alleen met handschoenen aan mag. En het is maar zeer de vraag of het helpt: Nova heeft minder dan 50 procent kans om te blijven leven. Een kijkje in het Prinses Máxima Centrum, misschien wel het hartverscheurendste ziekenhuis van Nederland.