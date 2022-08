Aanpak woningnood, oppositie slijpt de messen en lijken uit de kast: Utrechtse politiek terug van vakantie

Boeren op de Veluwe stoppen om omstreden verbreding A27 en A12 bij Utrecht mogelijk te maken

Acht boerderijen bij natuurgebieden in Utrecht en Gelderland stoppen of verminderen hun veestapel om de verbreding van de snelwegring Utrecht mogelijk te maken. Uit de afspraken blijkt opnieuw hoe belangrijk het Natura 2000-gebied Veluwe is in de stikstofdiscussie.

24 augustus