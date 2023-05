Aanpassingen moesten Marnixlaan veiliger maken, maar bezorgdheid is juist groter: ‘Gaan doden vallen’

indebuurt.nl Francis is al 15 jaar trouwambte­naar in Utrecht: 'Mensen vragen altijd of er weleens iemand 'nee' heeft gezegd'

Een trouwambtenaar heeft als taak het voltrekken van huwelijken en het registreren van partnerschappen. Voor het bruidspaar en de gasten is deze persoon vaak iemand die de bruiloft officieel maakt en anekdotes over het bruidspaar vertelt. Maar hoe is dat andersom, voor deze ambtenaar zelf? Francis Bouwens (51) zit dit jaar vijftien jaar in het vak en kan het haarfijn uitleggen.