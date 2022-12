Aanpassingen zijn zinloos, verzet tegen ‘monsterlijk’ appartementengebouw in Wijk bij Duurstede blijft

Planten- en diersoor­ten dreigen te verdwijnen op Utrechtse Heuvelrug: meetnet moet uitkomst bieden

Er is een meetnet nodig om de gevolgen van stikstofneerslag op de Utrechtse Heuvelrug goed in kaart te brengen. Dat is een van de adviezen in een rapport over het natuurgebied. Planten- en diersoorten dreigen te verdwijnen, constateert het Utrechts Landschap.

7 december