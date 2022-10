Aanslag op huis in Utrecht, vijf kogelgaten in slaapkamerraam: ‘Dit is geen beste buurt’

Theater­voor­stel­ling over verloren jongeren in oud fietsende­pot: ‘Sfeervol, maar ook superhef­tig en hard’

In het oude fietsendepot, aan de Kanaalweg 50 in Utrecht, is de komende dagen een bijzondere voorstelling te zien. Het gaat over drie jongeren, die zich afgesloten voelen van de samenleving. Theatermaker Guiot Duermeijer: ,,Het komt bijvoorbeeld door de thuissituatie, of omdat ze sociaal gezien een beetje awkward zijn.”

28 september