Aanslag Utrecht eist vierde leven

Zo beleefden ambulance­me­de­wer­kers de tramaan­slag: ‘Ik dacht: Shit, nu is het echt’

15:22 Vele tientallen medewerkers van de Regionale Ambulance Voorziening Utrecht moesten vorige week acuut in actie komen, na de schietpartij in Utrecht. Crisiscoördinator Sander Komijn (58) was ruim tien uur lang non-stop in touw om de hulpverlening in goede banen te leiden. „Collega’s zijn het incident ingezogen.”