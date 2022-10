Aantal bezoekers Leidsche Rijn Centrum in de lift: ‘Meer variatie aan winkels en steeds drukker hier’

Bakker Martin (31) sluit vier winkels op één dag: ‘Ik had zo graag mijn zoontje het vak geleerd’

In de vestiging van bakkerij Aelbers in Vianen wordt vrolijk gelachen, terwijl de stemming eigenlijk bedroefd is. Want de allerlaatste broden gaan deze zaterdag over de toonbank, de zaak gaat definitief dicht. Ook de vestigingen in IJsselstein en Montfoort sluiten de deuren. Eigenaar Martin Lakerveld lacht zelf het hardst: ,,Dat is misschien wel beste manier om het verdriet een beetje op afstand te houden.’’

