Aantal verkeersongevallen in Utrecht iets hoger dan vóór corona, maar minder gewonden

Het aantal verkeersongevallen in de stad Utrecht is in 2022 licht gestegen ten opzichte van 2019, maar het aantal gewonden was vorig jaar fors lager.

In 2020 en 2021 was er minder verkeer als gevolg van de coronamaatregelen. De afname van het aantal auto’s, fietsers en scooters op de weg zorgde voor een kleinere kans op ongevallen en slachtoffers. Inmiddels is het weer drukker op de wegen in de stad en is het aantal verkeersongelukken en slachtoffers toegenomen. Vergeleken met de jaren vóór corona is de toename van het aantal ongevallen echter klein en daalt het aantal gewonden nog steeds.

De politie telde het afgelopen jaar 1783 ongevallen in de stad. Hierbij raakten 340 mensen gewond en vielen vier doden. In 2019 waren er 1736 ongelukken in het Utrechtse verkeer met 410 gewonden en vijf dodelijke slachtoffers. Het aandeel van fietsers (inclusief e-bikers) in de groep gewonden, was de afgelopen jaren onveranderd het grootst (31 procent).

Volledig scherm Aantal verkeersongevallen en -slachtoffers per jaar in Utrecht. © Gemeente Utrecht

Groeiende stad

De ongevallencijfers komen uit een rapportage van de gemeente Utrecht over de verkeersveiligheid in de stad. In een toelichting aan de gemeenteraad schrijft verkeerswethouder Lot van Hooijdonk (GroenLinks) dat onderweg zijn in een drukke en groeiende stad nooit helemaal zonder risico’s is. ,,We proberen met onze projecten een omgeving te maken die veilig is én aanvoelt.’’

Een van de acties die de gemeente onderneemt, is het terugdringen van de overlast door bezorgdiensten. Daarnaast zijn of worden er meerdere wegen aangepakt om de verkeersveiligheid te verbeteren. Op veel plekken gaat de snelheid naar beneden van 50 naar 30 kilometer per uur. Later dit jaar begint ook een campagne voor 30 kilometer per uur met als slogan: ‘030 gaat voor 30’.

’t Goylaan

Opvallend in de rapportage van de gemeente is dat het aantal ongevallen op ’t Goylaan in Hoograven ondanks de aanpassing van het kruispunt met de Constant Erzeijstraat niet daalt. Het kruispunt is in het najaar van 2020 opnieuw aangepast, maar is nog altijd een plek waar veel ongelukken gebeuren.

