Aantal woninginbraken in Utrecht afgelopen tien jaar gedaald

Een paar procent van een vraagprijs afdingen: het kan eindelijk weer op de Utrechtse woning­markt

Op de huizenmarkt in Utrecht en omgeving is weer ruimte voor onderhandelen. Woningen staan langer te koop en voor bijvoorbeeld rijtjeshuizen in de stad Utrecht daalt de prijs zelfs. ,,Als je goed onderhandelt kun je twee tot drie procent van de vraagprijs af krijgen.”