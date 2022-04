Aantal WW-uitkeringen in Midden-Utrecht daalt verder: flinke krapte in de transport en logistiek

Het aantal WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht is eind maart gedaald ten opzichte van eind februari. Ook het aantal WW’ers met een beroep in de transport & logistiek is verder afgenomen, terwijl het aantal vacatures in die sector tegelijkertijd gegroeid is met 62 procent.

UWV verstrekte in Midden-Utrecht eind maart 8221 WW-uitkeringen. Dat is een afname van 152 ten opzichte van februari dit jaar. Vergeleken met 2021 is het verschil nog groter. Toen werden er eind maart ruim 4200 meer uitkeringen verstrekt.

Behoefte aan bezorgers

Met name in de transport en logistiek daalde het aantal werkzoekenden in Midden-Utrecht fors. Tussen december 2020 en december 2021 was er een afname van 42 procent te zien, tegenover 33 procent voor alle beroepen. Als oorzaak wordt genoemd dat door de coronacrisis veel mensen thuis zaten en voornamelijk eten en boodschappen lieten bezorgen, waardoor er een grote behoefte was aan bezorgers.

Belader en bijrijder

Het aantal vacatures in dezelfde sector is in 2021 in Midden-Utrecht dan ook sterk toegenomen, met 62 procent. Daardoor is krapte ontstaan. 30 procent van de ondernemers in transport & logistiek heeft in het eerste kwartaal van 2022 personeelstekorten ervaren.

Wil je geheid aan een baan komen in Midden-Utrecht, dan moet je onder andere vrachtwagenchauffeur, magazijn- en expeditiemedewerker, belader en bijrijder, heftruckchauffeur en transportplanner worden. Daar liggen de beste baankansen.

