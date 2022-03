Aanvaring op het Amsterdam Rijnkanaal: mogelijk alcohol in het spel

Grote vreugde in IJssel­stein­se manege: er is genoeg geld om het gebles­seerd paard Diane te opereren

Blijdschap alom in manege De Volte in IJsselstein. Het beoogde bedrag van 2500 euro is binnen, de geblesseerde merrie Diane kan worden geopereerd. ,,Iedereen is hier in een feeststemming.’’

14 maart