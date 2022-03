Aanvaring op het Amsterdam Rijnkanaal: schipper voer ‘als een flipperbal’

Onverwach­te wending in Noorder­park: geen horeca in golfcen­trum (maar omwonenden zijn er niet gerust op)

Er komt ‘vooralsnog’ geen horeca in golfcentrum Chi Chi The Golf Venue in het Noorderpark tussen Groenekan en Utrecht. Dat heeft de exploitant verklaard bij de bestuursrechter, waar kritische omwonenden een bouwstop eisen van het gebouw in het natuur- en recreatiegebied.

14 maart