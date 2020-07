Acht bezoekers van verjaardagsfeestje in Utrechts café met coronavirus besmet

column We zagen Utrecht in een ander licht, met op iedere straathoek een koffiebar­re­tje: ‘Ik wil nóóit de stad meer uit’

8:53 Schrijver, journalist en columnist Jerry Goossens schrijft van dinsdag tot en met zaterdag over wat hem opvalt in de stad Utrecht. Dit keer over zijn terugkeer in Utrecht na zijn alternatieve vierdaagse.