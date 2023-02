Acht maanden cel voor man (31) die doordraaide in Utrechtse steeg, brand stichtte en bewoners bedreigde

Een woordenwisseling tussen Utrechtse centrumbewoners en de man die een biertje dronk en een sigaretje rookte bij hun woning liep op 30 juli 2022 compleet uit de hand. Hij kwam terug, gooide met fietsen en bloempotten, smeet ramen in en stak een raamkozijn in brand. Buurtbewoners rond de Jacobssteeg naast de Jacobikerk stonden doodsangsten ui t.

Alles liep met een sisser af, maar volgens de openbaar aanklager had het heel anders af kunnen lopen. Zeker omdat het vuur werd gesticht in het kozijn van een woning in een voor de brandweer moeilijk bereikbare steeg. De man - hij vertelde twee weken op zitting dat hij uit Irak was gevlucht en het moeilijk had om in Nederland zijn leven op orde te krijgen - hoorde achttien maanden cel tegen zich eisen waarvan zes maanden voorwaardelijk.