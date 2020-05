Achtervolgde scooterrijder knalt tegen politiemotor maar scheurt verder: ‘Stop gewoon en ga er niet vandoor!’

De politieagent op de motor had slechts lichte verwondingen, maar de motor had dusdanig schade dat er niet meer op gereden kon worden. De jongen is aangehouden en ingesloten.



Hem is mishandeling en vernieling ten lastig gelegd. Ook heeft hij een bekeuring gekregen en zijn z’n rijbewijs en scooter in beslag genomen. Het openbaar ministerie heeft een dagvaarding opgemaakt voor de verdachte. Hij moet binnenkort voor de rechter verschijnen.



Politieagent Dennis roept via Instagram op niet door te rijden wanneer de politie vraagt te stoppen. ,,Stop gewoon en ga er niet vandoor! De risico’s voor anderen, jezelf... het is de moeite niet waard. In dit geval mogelijk een strafblad en een flink bedrag aan bekeuringen.’’