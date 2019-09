Achtervolging Mercedes met 225 kilometer per uur eindigt in loods Vianen

De achtervolging begon op vrijdagavond laat op de Spinozabrug in Oog in Al. Daar zagen agenten een Mercedes Benz rijden met wit exportkenteken. Bij het zien van de politie vertrok de auto met brullende motor en besloten de agenten achter het voertuig aan te rijden om navraag te doen naar het verkeersgedrag van de bestuurder. Eenmaal aangekomen bij de nabijgelegen A2 negeerde de bestuurder het stopteken en scheurde weg met hoge snelheid. Omdat de snelheid opliep tot boven de 225 kilometer per uur, verdween de auto uit het zicht. Dat was voor de agenten aanleiding om hulp te vragen van collega’s, die vanuit een helikopter meezochten naar de auto.

Gedoofd licht

Een getuige zag vervolgens tien minuten later de auto rijden op De Limiet in Vianen. Met gedoofde lampen kwam de bestuurder met hoge snelheid aanrijden op het bedrijventerrein en stuurde het voertuig een loods in. Hier ontdekten agenten niet veel later de gezochte auto, die daar volgens een getuige door drie personen was achtergelaten.



Het kenteken van de auto bleek verlopen, wat reden genoeg was om het voertuig in beslag te nemen. De eigenaar van de auto bevond zich in de buurt van de loods. Of hij ook in de auto zat en deze bestuurd heeft tijdens de achtervolging, is niet duidelijk voor de politie.



Zijn persoonsgegevens zijn genoteerd. Het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst – vanwege het verlopen kenteken – beslissen over mogelijke vervolgstappen.