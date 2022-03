Acrobatisch worden Ed (37) en Jorga (33) onderdeel van standbeelden op straat en scheppen zo eigen kunst

Iedere ochtend doet Floris (23) een cold water dip: ‘Je moet wel voorzich­tig doen, het is niet zonder risico’

Cold water dip, of dippen, is voor Floris van Vliet (25) vast onderdeel van zijn ochtendritueel. Elke ochtend rijdt hij naar deze plek waar hij twee minuten lang in een hoekje onder de steiger in het ijskoude water gaat zitten.

2 maart