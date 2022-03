Acties tegen drugshandel in Utrechts havengebied: drie arrestaties en containers in beslag genomen

Van après-ski­tent naar het ziekenhuis: Utrechtse studenten beweren massaal gedrogeerd te zijn

Twee Utrechtse studentenverenigingen die hun skivakantie in de Franse Alpen hebben afgebroken nadat diverse studenten tijdens de après-ski onwel werden, gaan aangifte doen bij de politie in het skidorp Risoul. Zo hopen ze er achter te komen of er drugs in de drankjes van de getroffen studenten is gedaan, en zo ja wie daarvoor verantwoordelijk is.

21:15