Activisten leggen zich niet neer bij veroordeling voor actie bij Rabobank: ‘Wij verdienen geen straf’

De activisten werden veroordeeld voor vernieling. Ze kregen geen boete opgelegd. Die was wel geëist door de officier van justitie (425 euro per persoon), maar de rechter wees deze eis af .

Ramen en deuren beplakt met posters

Ook het OM in beroep

Volgens advocaat W. Kramer van de actievoerders dient het hoger beroep voor het Hof in Arnhem. Hij verwacht dat die zitting op z’n vroegst in het najaar is. Overigens zullen de twee actievoerders die geen beroep aantekenden toch opnieuw voor de rechter komen, want het OM is ook in beroep gegaan tegen de uitspraak. Volgens een woordvoerder heeft dat te maken met ‘de strafmaat’, ofwel het niet opleggen van een boete door de rechter.