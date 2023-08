Actrice Elise Schaap leert 'Uteregs praoten' in nieuw programma

Met video Hevige explosie bij woning Nieuwegein, hulpdien­sten massaal ter plaatse: ‘Hele straat stond meteen buiten’

Bij een woning aan de Postwagendrift in Nieuwegein is vannacht een explosief ontploft. Het incident, waarbij niemand gewond raakte, gebeurde even voor 03.30 uur. ,,Mijn vrouw moest net naar de wc, toen we een doffe knal hoorden. Natuurlijk schrik je dan.”