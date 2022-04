Advertentie op ‘Marktplaats voor bruggen’ werkt: meerdere gegadigden voor 72 meter lange loopbrug

Organisato­ren van festivals in Nieuwegein slaan handen ineen en redden dit jaar de kleedjes­markt

De kleedjesmarkt in Nieuwegein-Noord op Koningsdag (27 april) is gered. Het gaat dit jaar dus tóch door, ook al werd het eerder afgeblazen. Organisatoren van verschillende grote festivals in Nieuwegein hebben de handen ineen geslagen met de gemeente om het mogelijk te maken.

15 april