Advocaat: ‘Eigenaar shishalounge Culemborg wordt al langer bedreigd’

Graffiti-spui­ter ‘Fame’ ten onrechte opgepakt na legaal werk bij Ikea

20:32 De Utrechtse graffiti-spuiter die bekend is van zijn ‘tags’ Fame, heeft vorige week ten onrechte twee dagen in de cel gezeten. De 26-jarige Utrechter was op een plek waar dat is toegestaan met spuitbussen in de weer, maar de politie dacht dat hij strafbaar bezig was en pakte hem op.