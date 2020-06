Advocaat geschokt: verdachte moord op horlogehandelaar Bas Vijzelaar dood in cel gevonden

Oproep: stuur ons jouw herinne­ring aan je schoolkamp, musical of eindexamen­feest­je

13:25 Balen: de schoolkampen, muscials en eindfeesten lijken dit jaar allemaal niet door te gaan in de vorm zoals we gewend zijn. Jammer, want de afsluiting van de (middelbare) schoolperiode is voor velen een mooie herinnering. Wie denkt er nu niet nog wel eens terug aan zijn of haar glorieuze rol in de eindvoorstelling?