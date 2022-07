Afscheidnemende pastoor Martin Los ontvangt onverwachts (en met tranen) een lintje

Martin Los (75), 34 jaar lang pastoor van de parochie Licht van Christus in Vleuten - De Meern, is vandaag benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Dat gebeurde na een afscheidsdienst in de openlucht in de pastorietuin in Vleuten. Los nam al in december afscheid van zijn parochie, maar kon de afscheidsdienst niet houden vanwege corona.

Los kreeg zijn lintje uit handen van staatssecretaris Maarten van Ooijen, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Toen Los in december afscheid nam, was Van Ooijen nog net wethouder in de gemeente Utrecht. Los wist niet dat het eerbetoon eraan zat te komen en was volgens aanwezigen zichtbaar geëmotioneerd.

Los kreeg de onderscheiding vanwege de vele tijd en energie die hij stak in het met elkaar verbinden van katholieken en niet-katholieken in Vleuten, De Meern en Leidsche Rijn.

Psychiater

Los wilde aanvankelijk psychiater worden, maar ging uiteindelijk toch theologie studeren en werd predikant van de gereformeerde kerk. Eerst in Sint Pancras, bij Alkmaar, later nog in Velp-Rozendaal bij Arnhem. In totaal 12,5 jaar.

Hij wilde zich echter tot het katholicisme bekeren en diende daarvoor een aanvraag in. Hij moest drie jaar wachten op toestemming van het Vaticaan. Hij krijgt ontheffing voor het celibaat, want los is getrouwd en heeft kinderen. Wel moet zijn vrouw ook zich tot het katholicisme bekeren.

Longkanker

Los ging voor in een florerende parochie met meer dan 11.000 leden. Hij heeft in al die jaren 1500 mensen begraven en meer dan duizend kinderen gedoopt. Daaronder was ook zijn dochter Rosa die in 2016 op 37-jarige leeftijd overlijdt aan longkanker. Los schrijft er een boek over, getiteld Rouw op mijn dak. Hij zei daarover: ,,Ik heb haar gedoopt als kind en als volwassen vrouw haar uitvaart verzorgd. Dat had ze me nog gevraagd. Haar dood heeft iets onwerkelijks. Het is te groot.’’

