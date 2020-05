Agent (44) in cel voor lekken vertrouwelijke informatie

VIDEO Breaking Bad in de polder: vermoede­lijk voor miljoenen aan drugs geprodu­ceerd in schuur van Dirk (75)

15:58 Met de vondst van duizenden liters chemisch afval in een schuur in Kockengen, breidt een toch al enorm drugsonderzoek zich verder uit. Een 75-jarige man uit Kockengen zit vast. Hij is geen onbekende voor de politie en heeft een reputatie in de buurt.