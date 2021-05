Agent die onderweg was naar ander ongeval raakt gewond bij botsing op A12 bij Driebergen

COLUMN Marieke blikt terug op haar eigen schooltijd: ‘Ik kwam tot de conclusie dat humor voor mij het beste werkte’

5 mei Na een periode van hard werken, is het deze week lekker vakantie. Nu ik weer op school zit, voelt het ook echt als schoolvakantie. Even geen stage, geen college, heerlijk de boeken aan de kant en bijtanken. Wat ik wel doe is uitslapen, in huis rommelen en we waren een paar dagen met de caravan naar Bloemendaal aan Zee voor een korte, ahum, wintervakantie.