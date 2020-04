Agent meters meegesleurd nadat hij snelheidsduivel betrapte die dik boven de 200 km/u reed

Jongeren met zwaar vuurwerk gepakt bij uitkijkto­ren Kaapse Bossen: ‘Grote natuur­brand ternauwer­nood voorkomen’

7:54 Een grote groep jongeren is gisteravond bij een uitkijktoren in de bossen bij Doorn bekeurd. De groep had zwaar vuurwerk bij zich. Boswachter Roy Mes schrijft op Twitter dat een grote natuurbrand op het nippertje is voorkomen.