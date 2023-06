Agent sloeg leerlingen in het gezicht tijdens verkeersles: ‘De klappen deden pijn’

‘Het waait hard’, zei Jos nog: een paar seconden later was zijn pas verbouwde huis compleet verwoest

,,Het waait hard, ik versta je niet’’, zegt Jos van der Wal (45) tegen een collega terwijl hij bellend in de tuin staat. Hij stapt zijn veranda op om te schuilen voor de wind. Een besluit dat zijn leven misschien wel redt: seconden later trekt een gigantische valwind over Leersum en verwoest zijn woning. Maar waar is zijn vrouw, Nannie?