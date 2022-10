Agenten met kogelwerende vesten en rechercheurs in witte pakken in actie na harde knal in Utrecht

De politie is vannacht massaal in actie gekomen in de Utrechtse wijk Leidsche Rijn na een mogelijk schietincident. Agenten met kogelwerende vesten en rechercheurs in witte pakken waren actief op de Tweede Westerparklaan. Een politiehelikopter vloog een tijdje boven de wijk.

Bij een mogelijke explosie in Leidsche Rijn is vannacht een 17-jarige jongen uit Almere gewond geraakt.

Het is niet duidelijk wat er precies aan de hand was. Te zien was dat er een zwarte schoen en een op een horloge en/of enkelband lijkend voorwerp op de stoep lag.

Volgens een buurtbewoner was er ook een harde knal te horen geweest. De politie droeg ​​kogelwerende vesten, er waren rechercheurs en speciale eenheden aanwezig voor onderzoek.

Afgezet

De omgeving werd ruimschoots afgezet. Op de Langerakbaan werd op een stuk van de weg sporenonderzoek gedaan. Er was ook een traumahelikopter in de omgeving. Het is niet bekend of dit te maken heeft met het incident. De politie was tot rond 08.00 uur bezig met het onderzoek.

Op donderdagochtend 6 oktober rond 1.10 uur kreeg de politie melding van een mogelijke explosie. Hulpdiensten zijn direct ter plaatse gegaan en troffen een slachtoffer aan. Het slachtoffer, een 17-jarige jongen uit Almere, is naar het ziekenhuis vervoerd. Wat zich precies heeft afgespeeld is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek.

Heeft u iets verdachts gezien rondom het tijdstip van de explosie op of rond de Tweede Westerparklaan? Heeft u camerabeelden of weet u anderszins meer over het incident? Dan komt de politie graag met u in contact. Vul onderstaand formulier in of bel 0900 8844. Bij spoed belt u altijd 112.

Volledig scherm Rechercheurs in witte pakken doen onderzoek © Egberts Media

