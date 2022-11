Al 1500 handtekeningen in 24 uur tegen uitbreidingsplannen van de KNVB in Zeist

Opvang voor getraumati­seer­de dieren niet blij met uitbrei­ding KNVB: ‘Onze dieren hebben rust nodig’

Ook Dierentehuis Zeist verzet zich tegen de uitbreidingsplannen van de KNVB in de bossen in Austerlitz. Volgens de stichting, die honden en katten uit de regio opvangt, is het voor de vaak getraumatiseerde dieren allesbehalve bevorderlijk dat de drukte in het bos toeneemt. ,,Onze dieren hebben rust nodig.’’

28 juli