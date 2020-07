Al 4000 euro gedoneerd aan Mani (30) die leven redde maar berooid achterbleef: ‘Met het geld wil ik een fonds opzetten’

Van wieg tot graf Jetty werd verliefd op een vrouw en kwam naar Utrecht, waar ze als PvdA’er een goede band kreeg met Henk Westbroek

19:30 In de rubriek Van Wieg tot Graf vertellen we het verhaal achter een familiebericht. Deze keer het levensverhaal van Jetty Leijenaar (1934-2020). Hoewel ze een tijd lang fractievoorzitter was van de PvdA in de Utrechtse gemeenteraad, trad Jetty nauwelijks op de voorgrond. Vooral achter de schermen was ze steeds een bindende factor. Zo kon ze als PvdA’ster goed uit de voeten met Leefbaar Utrecht en hun voorman Henk Westbroek.