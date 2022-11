Al jaren ligt kraan Merwedekanaal er vervallen bij, eigenaar zoekt nu naar ‘passende herbestemming’

COLUMN Nederlan­ders zijn trage Amerikanen en dus kleurt ook hier iedere vierde vrijdag van november inktzwart...

Je had de Zwarte Dood, die in de Middeleeuwen een derde van de Europese bevolking wegvaagde. Iedere zomer verstoppen duizenden automobilisten op Zwarte Zaterdag de Franse autoroutes. De Palestijnse terreurorganisatie Zwarte September vermoordde op de Olympische Spelen van 1972 in München op koelbloedige wijze twaalf Israëlische atleten/coaches en een Duitse agent. De beurskrach van 1929, die de Grote Depressie van de jaren ’30 inluidde, had plaats op Zwarte Donderdag. Over depressies gesproken: Winston Churchill noemde zijn neerslachtigheid een ‘Black Dog’, een term die onder patiënten nog altijd in zwang is.

25 november